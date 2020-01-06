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Столична поліція перейде на посилений режим роботи на Різдво

Новини » Надзвичайні події     06.01.2020 - 14:34
Столична поліція перейде на посилений режим роботи на Різдво
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди

Столична поліція на різдвяні свята посилить заходи безпеки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook відділу комунікації поліції Києва.

Зазначається, що працівники структурних підрозділів київської поліції та військовослужбовці Національної гвардії нестимуть службу для забезпечення публічної безпеки та порядку під час проведення святкових заходів на території столиці.

Столична поліція перейде на посилений режим роботи на Різдво

"Під особливою увагою правоохоронців перебуватимуть культові споруди під час проведення Різдвяних богослужінь. Окрім цього, поліцейські стежитимуть за правопорядком у середмісті столиці, де на Різдво Христове заплановано проведення святкових розважальних заходів", - вказано у повідомленні.

Поліція Києва закликає киян та гостей столиці святкувати безпечно, не порушувати громадський порядок та сприяти правоохоронцям у виконанні їх службових обов’язків із забезпечення публічної безпеки та порядку.

Нагадаємо, органи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) переведені на посилений режим несення служби на період різдвяних свят.

Як писало РБК-Україна, новорічна ніч пройшла без особливих порушень публічної безпеки українцями. При цьому безпеку в нічну зміну забезпечували 2040 правоохоронців.

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