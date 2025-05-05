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Столична громада передала 72 бригаді велику партію дронів, - Кличко

Фото: столична громада передала 72 бригаді велику партію дронів (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко передав від громади столиці 900 FPV-дронів бійцям 72 бригади. Загалом цього року кияни передали цій бригаді вже 2200 безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.

"Передав захисникам на фронт від громади Києва чергову партію вкрай необхідної допомоги. Бійці 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запоріжців, які перебувають на найгарячішому напрямку на Донбасі, отримали ще 900 FPV-дронів. Модифікованих спеціально під запит бригади. Цього року бійцям 72-ї Київ уже передав 1300 БпЛА (у січні - 500 та у березні - 800)", - написав Віталій Кличко.

Мер зазначив, що разом із сьогоднішніми безпілотниками бригада отримала від киян вже 2200 FPV-дронів.

"Від початку 2025-го з міського бюджету 72-й бригаді столиця виділила 45 млн грн. Це кошти на оснащення й нагальні потреби військових. Ми і надалі продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році столиця виділила зі свого бюджету на підтримку сил оборони вже понад 5,5 млрд грн. Минулого року на допомогу захисникам Київ виділив 10 млрд грн – найбільше серед усіх регіонів.

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Віталий КличкоДрони