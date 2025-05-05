Столичная община передала 72 бригаде большую партию дронов, - Кличко

"Передал защитникам на фронт от громады Киева очередную партию крайне необходимой помощи. Бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, которые находятся на самом горячем направлении на Донбассе, получили еще 900 FPV-дронов. Модифицированных специально под запрос бригады. В этом году бойцам 72-й Киев уже передал 1300 БпЛА (в январе - 500 и в марте - 800)", - написал Виталий Кличко.

Мэр отметил, что вместе с сегодняшними беспилотниками бригада получила от киевлян уже 2200 FPV-дронов.

"С начала 2025-го из городского бюджета 72-й бригаде столица выделила 45 млн грн. Это средства на оснащение и насущные потребности военных. Мы и в дальнейшем продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2025 году столица выделила из своего бюджета на поддержку сил обороны уже более 5,5 млрд грн. В прошлом году на помощь защитникам Киев выделил 10 млрд грн - больше всего среди всех регионов.