Столешница из ЛДСП: экономия и долговечность

Прочная и удобная столешница, которой хватит на десятилетия, и чтобы при этом уложиться в бюджет: фантазия или реальность? Столешница из ЛДСП удовлетворит всем поставленным критериям. В интернет-магазине «Вияр» представлено огромное разнообразие вариантов декора. Можно выбрать идеальный вариант для любой кухни. Качество, функциональность и привлекательная стоимость делают столешницы из ЛДСП одним из самых популярных вариантов для оформления кухни.

Характеристики столешниц из ЛДСП

В зависимости от особенностей плиты ЛДСП, из которой сделана столешница, будут различаться ее свойства:

срок службы от 10 до 50 лет;

фактура: бывает матовая, глянцевая, тисненая (зависит от варианта покрытия);

конфигурация профиля: стандартные варианты – угловые или П-образные, но материал позволяет выточить фигурные изделия любой сложности;

высокий уровень влагостойкости;

можно чистить абразивными химическими средствами;

не впитывает запахи;

не разрушается под УФ-лучами;

практически не пачкается, не впитывает красящие вещества.

В интернет-магазине «Вияр» вы можете найти кухонные столешницы в ассортименте: https://viyar.ua/catalog/stoleshnitsy_stenpaneli/. Приятные по стоимости, они отличаются хорошим качеством, поэтому вопросы выбора можно свести к рисунку, толщине и размерам поверхности.

Наши консультанты подскажут, чем различаются разные виды, и какой из них лучше подойдет именно вам. Для производства столешниц используется высококачественный ЛДСП, изделия из которого получаются долговечными и надежными.

Из чего сделаны столешницы

Ламинированный ДСП – это композитная древесно-стружечная плита, которая изготавливается из стружек путем горячего прессования. Чтобы материал не разваливался, применяются связующие вещества. В нашем каталоге присутствуют только безопасные виды ЛДСП с классом эмиссии Е1.

Высокая плотность такого материала как ДСП дает ему хорошую прочность на сжатие и удар. Но материал не влагостойкий. Чтобы исправить это, применяется специальное покрытие из декорированного бумажно-слоистого пластика. Именно такой способ обработки называют ламинированием. ЛДСП – устойчивый к влаге, очень прочный и долговечный материал.

В магазине «Вияр» вы сможете выбрать плиты самых разных расцветок и стилей. В палитре декоров, которую предлагает интернет-магазин, найдется вариант для любого дизайна кухни. Несколько видов кромки помогут завершить оформление и вписать столешницу в интерьер.

Благодаря особенности технологии, цвет и узор на ЛДСП могут быть абсолютно любыми, что дает широкие возможности оформления. Фактура тоже может значительно различаться.

Как купить подходящий вариант

Столешница для кухни должна превосходно выглядеть, но нужно обращать еще на некоторые ее свойства:

Толщина. Плотный ДСП позволяет делать варианты 18, 28 и 38 мм. Среднеплотный материал обычно имеет толщину 50 мм. Комбинированные варианты могут достигать 60 мм. Для кухни наиболее популярна толщина 28 и 38 мм. Встроенные приборы рассчитаны на 38 мм. Размеры столешниц тоже различаются. Ширина обычно 60-62 см. А длина зависит уже от дизайна пространства. Толщина ламината тоже бывает различной и зависит от кромки. Экологическая безопасность: для кухни используют классы Е0 и Е1.

Различные по виду варианты будут иметь также разную стоимость. Главное – понимать, что эти различия обусловлены реальным сроком эксплуатации. У каких-то видов ЛДСП он может превышать 50 лет, а какие-то теряют вид через несколько лет.

Наши услуги

Предлагаем вашему вниманию услуги по обработке ЛДСП-плит и других строительных материалов.

Раскрой и нарезка ДСП-плит. Используется профессиональное автоматизированное оборудование с точным соблюдением параметров распила и схемы нарезки.

Кромкование ДСП. Можем наклеить кромку на торцы прямоугольных ДСП-плит и с радиусом.

Сверловка. Выполняем качественную и высокоточную сверловку для разнообразных материалов.

Фрезеровка МДФ и ДСП для создания сложного профиля.

Фасадные услуги.

Обработка стекла.

Услуги по обработке натурального дерева.

Для всех работ применяется профессиональное оборудование. Выполняются услуги опытными профессионалами в своей области