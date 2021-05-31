Стільниця з ЛДСП: економія і довговічність

Міцна та надійна стільниця, якої вистачить на десятиліття, і щоб при цьому вкластися в бюджет: фантазія чи реальність? Стільниця з ЛДСП задовольнить всім поставленим критеріям. В інтернет-магазині «Вияр» представлена величезна різноманітність варіантів декору. Можна вибрати ідеальний варіант для будь-якої кухні. Якість, функціональність і приваблива вартість роблять стільниці з ЛДСП одним з найпопулярніших варіантів для оформлення кухні.

Характеристики стільниць з ЛДСП

Залежно від особливостей плити ЛДСП, з якої зроблена стільниця, будуть відрізнятися її властивості:

термін служби від 10 до 50 років;

фактура: буває матова, глянцева, витиснена (залежить від варіанту покриття);

конфігурація профілю: стандартні варіанти кутові або П-подібні, але матеріал дозволяє виточити фігурні вироби будь-якої складності;

високий рівень вологостійкості;

можна чистити абразивними хімічними засобами;

не вбирає запахи;

не руйнується під УФ-променями;

практично не брудниться, не вбирає фарбувальні речовини.

В інтернет-магазині «Вияр» ви можете знайти кухонні стільниці в асортименті: https://viyar.ua/catalog/stoleshnitsy_stenpaneli/. Приємні за вартістю, вони відрізняються гарною якістю, тому питання вибору можна звести до малюнка, товщині і розмірів поверхні.

Наші консультанти підкажуть, чим різняться різні види, і який з них краще підійде саме вам. Для виробництва стільниць використовується високоякісний ЛДСП, вироби з якого виходять довговічними і надійними.

З чого зроблені стільниці

Ламінований ДСП — це композитна деревно-стружкова плита, яка виготовляється зі стружки шляхом гарячого пресування. Щоб матеріал не розвалювався, застосовуються сполучні речовини. У нашому каталозі присутні тільки безпечні види ЛДСП з класом емісії Е1.

Висока щільність такого матеріалу як ДСП дає йому хорошу міцність на стиск і удар. Але матеріал не вологостійкий. Щоб виправити це, застосовується спеціальне покриття з декорованого паперово-шаруватого пластику. Саме такий спосіб обробки називають ламінуванням. ЛДСП — стійкий до вологи, дуже міцний і довговічний матеріал.

У магазині «Вияр» ви зможете вибрати плити самих різних кольорів і стилів. У палітрі декорів, яку пропонує інтернет-магазин, знайдеться варіант для будь-якого дизайну кухні. Кілька видів кромки допоможуть завершити оформлення і вписати стільницю в інтер'єр.

Завдяки особливості технології колір і візерунок на ЛДСП можуть бути абсолютно будь-якими, що дає широкі можливості оформлення. Фактура теж може значно відрізнятися.

Як купити підходящий варіант

Стільниця для кухні повинна чудово виглядати, але потрібно звертати ще на деякі її властивості:

Товщина. Щільний ДСП дозволяє робити варіанти 18, 28 і 38 мм. Середньощільний матеріал зазвичай має товщину 50 мм. Комбіновані варіанти можуть досягати 60 мм. Для кухні найбільш популярна товщина 28 і 38 мм. Вбудовані прилади розраховані на 38 мм. Розміри стільниць теж різняться. Ширина зазвичай 60-62 см. А довжина залежить вже від дизайну простору. Товщина ламінату теж буває різною і залежить від кромки. Екологічна безпека: для кухні використовують класи Е0 і Е1.

Різні по виду варіанти будуть мати також різну вартість. Головне розуміти, що ці відмінності обумовлені реальним терміном експлуатації. У якихось видів ЛДСП він може перевищувати 50 років, а якісь втрачають вигляд через кілька років.

Наші послуги

Пропонуємо вашій увазі послуги з обробки ЛДСП-плит та інших будівельних матеріалів.

Розкрій і нарізка ДСП-плит. Використовується професійне автоматизоване устаткування з точним дотриманням параметрів розпилу і схеми нарізки.

Кромкування ДСП. Можемо наклеїти крайку на торці прямокутних ДСП-плит і з радіусом.

Свердловка. Виконуємо якісну і високоточну свердловку для різноманітних матеріалів.

Фрезерування МДФ і ДСП для створення складного профілю.

Фасадні послуги.

Обробка скла.

Послуги з обробки натурального дерева.

Для всіх робіт застосовується професійне обладнання. Виконуються послуги досвідченими професіоналами у своїй галузі.