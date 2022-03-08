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Кулеба рассказал, что будет на столе переговоров с Лавровым

Автор: Анна Шиканова

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на столе уже лежит решение о прекращении боевых действий и выведения вооруженных сил из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Кулебы в эфире ТВ.

"Послезавтра. На столе прекращение боевых действий и выведения российских вооруженных сил из Украины. Говорить нужно, так как война продолжается, ее нужно остановить. Но говорить – не значит сдаваться", - сказал глава МИД.

Он добавил, что нужно послушать, что скажет глава МИД России Сергей Лавров.

"Послушаем, что скажет господин Лавров. Дадим ему достойный ответ", - подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Война России против Украины продолжается 12 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Дмитрий КулебаВойна России против Украины