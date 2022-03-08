RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба розповів, що буде на столі переговорів із Лавровим

Автор: Анна Шиканова

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення збройних сил з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в ефірі ТБ.

"Післязавтра. На столі припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. Говорити потрібно, оскільки війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав глава МЗС.

Він додав, що потрібно послухати, що скаже глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Війна Росії проти України триває 12 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро КулебаВійна Росії проти України