Кулеба розповів, що буде на столі переговорів із Лавровим

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що на столі вже лежить рішення про припинення бойових дій і виведення збройних сил з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Кулеби в ефірі ТБ.

"Післязавтра. На столі припинення бойових дій і виведення російських збройних сил з України. Говорити потрібно, оскільки війна триває, її потрібно зупинити. Але говорити - не означає здаватися", - сказав глава МЗС.

Він додав, що потрібно послухати, що скаже глава МЗС Росії Сергій Лавров.

"Послухаємо, що скаже пан Лавров. Дамо йому гідну відповідь", - підкреслив Дмитро Кулеба.