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Столб черного дыма. Из-за обстрела в Николаеве сгорел автомобильный склад

Фото: последствия обстрелов Николаева (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Юлия Бойко

Утром 13 мая российские войска обстреляли Корабельный район Николаева. В результате сгорел склад с автомобилями под разборку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства внутренних дел.

Сообщается, что утром загорелось каменное здание с запчастями и автомобилями под разборку на частной территории. Пожар возник из-за обстрелов. Спасатели потушили огонь на площади 100 квадратных метров.

Фото: последствия обстрелов Николаева (t.me/mvs_ukraine)

Как пишут местные СМИ, в первой половине дня из-за этого пожара над Николаевом наблюдался столб черного дыма.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты в Харьковской области обстреляли ракетами Лозовскую общину. Информации о пострадавших не было.

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НиколаевВойна России против Украины