Столар: власть должна давать работу в реальном секторе, а не заставлять мести улицы

Фото: Вадим Столар(zaggitya.com.ua)

Политик уверен, что "метла" не стимулирует квалифицированных украинцев отказаться от идеи уезжать на заработки

Власть должна создать условия для работы реального сектора экономики, а не только делать из людей дворников и укладчиков дорог.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя", глава Киевского отделения партии Вадим Столар, передает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Facebook.

"В своей Антикризисной программе Кабмин анонсировал создание 500 тысяч рабочих мест. Звучит хорошо. Но как только начинаешь вчитываться, сразу понимаешь - показалось. Ведь более 300 тысяч из них планируют создать в сфере строительства дорог и благоустройства. Иными словами, сотням тысяч квалифицированных украинцев, которые потеряли работу вследствие кризиса, правительство предлагает взять метлу и подметать улицы", - заявил нардеп.

По его словам, то, что сейчас действительно нужно, - это наконец начать секторально стимулировать стратегические для нашей страны отрасли экономики, и таким образом, во-первых, спасти страну от надвигающегося кризиса и, во-вторых, создать для украинцев достойные и высокооплачиваемые рабочие места.

"Зачем спонсировать подметание улиц, если можно создать условия для работы реального сектора экономики (в особенности - развития инфраструктуры), возобновления автопрома и сложного приборостроения, развития сферы IT? Можно, наконец, вспомнить о множестве нерешенных проблем в энергетике и добыче энергоресурсов. Тем более что благодаря “эффекту мультипликации” каждое созданное в строительной сфере рабочее место автоматически повлечет создание от 5 до 8 рабочих мест в смежных отраслях. Для автомобиле- и вагоностроения этот показатель составит 6-10 дополнительных рабочих мест. В самолетостроении - от 12 в нынешних условиях и до 27 рабочих мест при повышении степени самостоятельного производства", - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что именно потому необходимо сделать госзаказ отечественным заводам - КрАЗу, Крюковскому вагоностроительному, Херсонскому машиностроительному заводу (отечественные комбайны), заводу Антонова и т. п.

"Нужно обеспечить эти предприятия постоянными заказами и бюджетом, что повлечет создание на них новых рабочих мест. Пока что единственный, кто это сделал - Арсен Аваков, который предварительно заключил договор на поставку 13 самолетов АН-178 для Нацгвардии и ГСЧС", - рассказал народный депутат.

Политик уверен, что "метла" не стимулирует квалифицированных украинцев отказаться от идеи уезжать на заработки, также она ничего не дает экономике.

"А вот активизации работы украинских промышленных гигантов способна и сохранить ценные кадры, и наполнить бюджет. Жаль, что этого не понимает правительство, которое вместо реального, продуманного антикризисного плана подготовило очередную беспомощную "презентацию", - резюмировал Столар.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что дорожное строительство в Украине позволит создать не менее 170 тыс. новых рабочих мест.

Автор: Виталий Мельник