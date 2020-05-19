Столар: влада повинна давати роботу в реальному секторі, а не змушувати мести вулиці

Фото: Вадим Столар(zaggitya.com.ua)

Політик упевнений, що "мітла" не стимулює кваліфікованих українців відмовитися від ідеї їхати на заробітки

Влада повинна створити умови для роботи реального сектора економіки, а не лише робити з людей двірників і укладальників доріг.

Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя", голова Київського відділення партії Вадим Столар, передає РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Facebook.

"У своїй Антикризовій програмі Кабмін анонсував створення 500 тисяч робочих місць. Звучить добре. Але як тільки починаєш вчитуватися, відразу розумієш - здалося. Адже понад 300 тисяч з них планують створити у сфері будівництва доріг та благоустрою. Іншими словами, сотням тисяч кваліфікованих українців, які втратили роботу внаслідок кризи, уряд пропонує взяти мітлу і підмітати вулиці", - заявив нардеп.

За його словами, те, що зараз дійсно потрібно, - це нарешті почати секторально стимулювати стратегічні для нашої країни галузі економіки, і таким чином, по-перше, врятувати країну від кризи, що насувається, і, по-друге, створити українцям гідні і високооплачувані робочі місця.

"Навіщо спонсорувати підмітання вулиць, якщо можна створити умови для роботи реального сектора економіки (в особливості - розвитку інфраструктури), відновлення автопрому і складного приладобудування, розвитку сфери IT? Можна, нарешті, згадати про безліч невирішених проблем в енергетиці і видобутку енергоресурсів. Тим більше що завдяки ефекту мультиплікації" кожне створене в будівельній сфері робоче місце автоматично спричинить створення від 5 до 8 робочих місць у суміжних галузях. Для автомобілей - і вагонобудування цей показник складе 6-10 додаткових робочих місць. В літакобудуванні - від 12 в нинішніх умовах і до 27 робочих місць при підвищенні ступеня самостійного виробництва", - зазначив парламентарій.

Він підкреслив, що саме тому необхідно зробити держзамовлення вітчизняним заводам - КрАЗу, Крюківському вагонобудівному, Херсонському машинобудівному заводу (вітчизняні комбайни), заводу Антонова і т. п.

"Потрібно забезпечити ці підприємства постійними замовленнями і бюджетом, що спричинить створення на них нових робочих місць. Поки що єдиний, хто це зробив - Арсен Аваков, який попередньо уклав договір на поставку 13 літаків АН-178 для Нацгвардії і ДСНС", - розповів народний депутат.

Політик упевнений, що "мітла" не стимулює кваліфікованих українців відмовитися від ідеї їхати на заробітки, також вона нічого не дає економіці.

"А ось активізації роботи українських промислових гігантів і здатна зберегти цінні кадри, і наповнити бюджет. Шкода, що цього не розуміє уряд, який замість реального, продуманого антикризового плану підготував чергову безпорадну "презентацію", - резюмував Столар.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що дорожнє будівництво в Україні дозволить створити не менше 170 тис. нових робочих місць.

Автор: Віталій Мельник