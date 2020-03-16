Столар передал в Александровскую больницу защитные комбинезоны и респираторы

Народный депутат, глава Киевской организации "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Столар предоставил Александровской больнице более 800 защитных комбинезонов и около 500 респираторов. Об этом со ссылкой на персонал медучреждения написала журналист и телеведущая Наталья Влащенко на своей странице Facebook, передает РБК-Украина.

"5 минут назад мой знакомый доктор из Александровской больницы сказала, что Вадим Столар сегодня привез врачам "на передовой" средства индивидуальной защиты", - написала журналист.

Она также отметил важность защиты врачей, спасающих украинцев от смертельного коронавируса.

"Он передал более 800 защитных комбинезонов для медработников учреждения. Также больница получила около 500 респираторов индивидуальной защиты. Теперь врачи, которые каждый день находятся в эпицентре борьбы с вирусом, будут защищены. А значит шансы есть не только у них, но и у тех, кого они будут спасать. Я начинаю этот марафон, и буду писать каждый день, куда что и КТО покупает. Считайте, это такая же защита Родины, как в 2014", - заключила Наталья Влащенко.

Как ранее писало РБК-Украина, с целью профилактики коронавируса спасатели проводят мероприятия по дезинфекции мест массового скопления людей во всех областях Украины.

Напомним, 12 областных центров Украины усилили карантинные меры для недопущения распространения коронавируса: Полтава, Николаев, Суммы, Киев, Львов, Одесса, Запорожье, Ужгород, Ивано-Франковск, Тернополь, Кривой Рог и Харьков.