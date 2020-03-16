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Столар призвал власть принять срочные меры для спасения украинцев от коронавируса

Новости » Политика     16.03.2020 - 10:43
Столар призвал власть принять срочные меры для спасения украинцев от коронавируса
Фото: Вадим Столар (zagittya.com.ua)

Нардеп предложил перечень мер с целью профилактики распространения коронавируса

В условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, которая уже унесла тысячи жизней по всему миру, украинская власть обязана принять ряд срочных мер, чтобы спасти своих граждан. Об этом в обращении к руководству страны на своей странице в Facebook написал народный депутат, глава Киевской организации "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Столар.

"Правительства наиболее развитых стран вводят беспрецедентные ограничения. Их цель - максимально замедлить распространение эпидемии, чтобы не допустить критической одновременной нагрузки на систему здравоохранения. Чтобы в больницах хватало коек, оборудования и докторов. Украине повезло вступить в схватку далеко не первой. У нас есть возможность воспользоваться опытом других стран, за который они заплатили сотнями жизней своих сограждан. Мы же можем спасти тысячи своих", - написал Столар.

В то же время нардеп предложил перечень мер, которые необходимо принять немедленно с целью профилактики распространения коронавируса и борьбы с ним:

  • ввести комендантский час;
  • обязать работодателей обеспечить сотрудникам возможность для удаленной работы или работы из дома;
  • ввести строгие ограничения и санкции в случае повышения цен на основные медицинские товары и товары первой необходимости;
  • обеспечить пенсионеров, входящих в группу риска, продуктами питания на дому с целью снизить для них вероятность заражения;
  • закрыть рестораны, бары, рынки и ярмарки, торгово-развлекательные комплексы, магазины, не торгующие товарами первой необходимости;
  • выделить средства на закупку необходимого количества тест-систем и направить их во все медицинские учреждения;
  • обеспечить медицинских сотрудников необходимыми средствами защиты;
  • обеспечить в масштабах всей страны регулярные дезинфекционные мероприятия в местах общего пользования;
  • обеспечить население необходимыми медикаментами, предусмотреть на это средства в госбюджете;
  • немедленно выделить средства для закупки дополнительных аппаратов искусственного дыхания.

"Я призываю чиновников и политиков забыть об интригах и дрязгах. А Верховную Раду - не затягивать принятие радикальных мер, ради того, чтобы протащить закон о рынке земли. Проголосуйте за жизнь уже сегодня. Каждый день промедления стоит слишком дорого. Сегодня всем нам нужно объединиться, чтобы вместе противостоять смертельной опасности. Чтобы спасти десятки, а, возможно, и сотни тысяч людей", - резюмировал Столар.

Напомним, 16 марта Минздрав подтвердил новые заражения коронавирусом в Украине, вирус обнаружен у двух женщин в Черновицкой области.

С 12 марта в Украине был введен трехнедельный карантин. С полуночи понедельника, 16 марта, Украина закроет границу для иностранцев, а с 17 марта будут отменены авиасообщение и пассажирские перевозки.

Позже главный санврач Виктор Ляшко заявил, что карантин в Украине из-за коронавируса может быть продлен. Однако он отметил, что все будет зависеть от эпидемической ситуации на территории Украины.

Кроме того, на данный момент в Радомышле и Черновцах введен режим ЧС, в городах закрыты рынки, исключением является продуктовый сектор, а также ограничено движение общественного транспорта.

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