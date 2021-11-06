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Столар: мы не должны забывать великий подвиг воинов-освободителей

Автор: Артем Горовенко

Председатель киевского отделения "Оппозиционной платформы - За життя", народный депутат Вадим Столар вместе с однопартийцами и киевлянами почтили память воинов-освободителей по случаю Дня освобождения Киева.

Об этом говорится в сюжете телеканала Live.

"В этот день 78 лет назад мой родной город был освобождён от фашистских захватчиков. Освобождён ценой огромных усилий и жертв войсками первого Украинского фронта во время Киевской наступательной операции. Я коренной киевлянин и вы помните, как в детстве к нам в школы приходили ветераны и рассказывали о своих подвигах? И у меня перед глазами лица тех, кто рассказывал о героическом форсировании Днепра и уличных боев за город", - заявил Вадим Столар во время возложения цветов к могиле неизвестного солдата.

По его словам, эти истории навсегда останутся в сердце и памяти каждого украинца.

"Поэтому сегодня мы пришли к могиле неизвестного солдата, чтобы почтить павших героев и склониться перед живыми ветеранами. Мы не дадим забыть их великий подвиг, но будем помнить сами и напоминать о нем молодому поколению", - резюмировал Столар.

Напомним, сегодня 78-я годовщина освобождения Киева от нацистских оккупантов. К 80-летию освобождения Киева запланировано строительство монумента "Защитникам Украины".

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Киев