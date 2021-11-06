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Столар: ми не повинні забувати великий подвиг воїнів-визволителів

Автор: Артем Горовенко

Голова Київського відділення "Опозиційної платформи - За життя", народний депутат Вадим Столар разом з однопартійцями та киянами вшанували пам'ять воїнів-визволителів з нагоди Дня визволення Києва.

Про це йдеться в сюжеті телеканалу Live.

"У цей день 78 років тому моє рідне місто було звільнено від фашистських загарбників. Звільнений ціною величезних зусиль і жертв військами першого українського фронту під час Київської наступальної операції. Я корінний киянин і ви пам'ятаєте, як в дитинстві до нас в школи приходили ветерани і розповідали про свої подвиги? І у мене перед очима обличчя тих, хто розповідав про героїчне форсування Дніпра і вуличних боїв за місто", - заявив Вадим Столар під час покладання квітів до могили невідомого солдата.

За його словами, ці історії назавжди залишаться в серці і пам'яті кожного українця.

"Тому сьогодні ми прийшли до могили невідомого солдата, щоб вшанувати полеглих героїв і схилитися перед живими ветеранами. Ми не дамо забути їх великий подвиг, але будемо пам'ятати самі і нагадувати про нього молодому поколінню", - резюмував Столар.

Нагадаємо, сьогодні 78-ма річниця звільнення Києва від нацистських окупантів. До 80-річчя визволення Києва заплановано будівництво монумента "Захисникам України".

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Київ