Столар: ми не повинні забувати великий подвиг воїнів-визволителів

"У цей день 78 років тому моє рідне місто було звільнено від фашистських загарбників. Звільнений ціною величезних зусиль і жертв військами першого українського фронту під час Київської наступальної операції. Я корінний киянин і ви пам'ятаєте, як в дитинстві до нас в школи приходили ветерани і розповідали про свої подвиги? І у мене перед очима обличчя тих, хто розповідав про героїчне форсування Дніпра і вуличних боїв за місто", - заявив Вадим Столар під час покладання квітів до могили невідомого солдата.

За його словами, ці історії назавжди залишаться в серці і пам'яті кожного українця.

"Тому сьогодні ми прийшли до могили невідомого солдата, щоб вшанувати полеглих героїв і схилитися перед живими ветеранами. Ми не дамо забути їх великий подвиг, але будемо пам'ятати самі і нагадувати про нього молодому поколінню", - резюмував Столар.