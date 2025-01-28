У Стокгольмі невідомий на авто намагався прорватись в посольство РФ

Як пише видання, чоловіка було заарештовано, його підозрюють у спробі проникнення на територію посольства при обтяжуючих обставинах після того, як він в'їхав у ворота посольства.

"Він все ще перебував у машині і може бути легко заарештований", - розповів речник місцевої поліції Даніель Вікдаль.

Поліція отримала повідомлення про інцидент о 06.54 (за місцевим часом - ред.) у вівторок. За даними поліції, затриманому близько 45 років. Йому не вдалось потрапити всередину посольства.

Нагадаємо, у листопаді минулого року невідомі напали на посольство Російської Федерації у Стокгольмі. Вони скинули з безпілотника фарбу на будівлю.

А до того невідомі влаштували напад на посольство Швеції у Москві. Група осіб застосувала газові балончики в приміщенні охорони біля посольства. За ці дії їх затримала місцева поліція.