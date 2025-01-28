В Стокгольме неизвестный на авто пытался прорваться в посольство РФ

В Стокгольме, Швеция, правоохранители задержали неизвестного мужчину. Он пытался на авто ворваться в посольство Российской Федерации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SVT.
Как пишет издание, мужчина был арестован, его подозревают в попытке проникновения на территорию посольства при отягчающих обстоятельствах после того, как он въехал в ворота посольства.
"Он все еще находился в машине и может быть легко арестован", - рассказал представитель местной полиции Даниэль Викдаль.
Полиция получила сообщение об инциденте в 06.54 (по местному времени - ред.) во вторник. По данным полиции, задержанному около 45 лет. Ему не удалось попасть внутрь посольства.
Напомним, в ноябре прошлого года неизвестные напали на посольство Российской Федерации в Стокгольме. Они сбросили с беспилотника краску на здание.
А до того неизвестные устроили нападение на посольство Швеции в Москве. Группа лиц применила газовые баллончики в помещении охраны возле посольства. За эти действия их задержала местная полиция.
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