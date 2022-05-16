ru ua
Пн, 16 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Стокгольм готов решить разногласия с Турцией по НАТО, - МИД Швеции

Новина українською →
Стокгольм, Понедельник 16 мая 2022 01:47
Стокгольм готов решить разногласия с Турцией по НАТО, - МИД Швеции Фото: глава МИД Швеции Анн Линде (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО. Страны продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Швеции Анн Линде.

"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Берлине заявил, что турецкое правительство не возражает против расширения НАТО, однако не согласна с позицией стран, которые поддерживают террористов.

Также мы писали, что народу Турции не нравится идея вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и вооруженных формирований курдов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Швеция
NEWS
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
У Зеленского назвали рецепт победы над Россией уже в этом году
DAILY
Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дорога в Европу. Получит ли Украина статус кандидата на вступление в ЕС