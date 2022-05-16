Стокгольм готов решить разногласия с Турцией по НАТО, - МИД Швеции
Стокгольм и Анкара уладят разногласия, возникшие в связи с возможным вступлением Швеции в состав НАТО. Страны продолжат вести взаимовыгодные двусторонние отношения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Швеции Анн Линде.
"Мы продолжим диалог с Турцией и постараемся уладить все существующие недоразумения", - заявила Линде.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Королевства подчеркнула, что правительство Швеции в ближайшее время нормализует отношения с Турцией с помощью двустороннего диалога.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время пресс-конференции в Берлине заявил, что турецкое правительство не возражает против расширения НАТО, однако не согласна с позицией стран, которые поддерживают террористов.
Также мы писали, что народу Турции не нравится идея вступления Финляндии и Швеции в НАТО из-за их поддержки Рабочей партии Курдистана и вооруженных формирований курдов.
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