Стоит ли ждать отставки Шмыгаля: в "Слуге народа" ответили

"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", - написал он в Telegram.

Что касается других членов правительства, то, по его словам, точечные ротации в Кабмине проходят на постоянной основе.

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", - заверил Арахамия.

Отметим, буквально сегодня в СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.