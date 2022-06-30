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Стоит ли ждать отставки Шмыгаля: в "Слуге народа" ответили

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Вопрос о смене премьер-министра Дениса Шмыгаля не стоит. Ни во фракции, ни в парламенте он не рассматривается и не обсуждается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

"Денис Шмыгаль добросовестно выполняет свою работу, работает как на внутреннем фронте, так и на внешнем, решая многие вопросы", - написал он в Telegram.

Что касается других членов правительства, то, по его словам, точечные ротации в Кабмине проходят на постоянной основе.

"Кадровые изменения возможны всегда, это давно не является ни для кого тайной. И когда такие решения будут, мы о них сообщим", - заверил Арахамия.

Отметим, буквально сегодня в СМИ появилась информация о возможной отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Подробнее о том, как изменились отношения Кабинета министров и Офиса президента за последние месяцы, почему премьера уже не называют "продолжением рук" Банковой и кто на самом деле руководит экономикой во время войны - читайте в материале РБК-Украина.

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Денис Шмыгаль