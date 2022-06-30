Чи варто чекати відставки Шмигаля: в "Слузі народу" дали відповідь

"Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань", - написав він у Telegram.

Що стосується інших членів уряду, то за його словами, точкові ротації в Кабміні відбуваються на постійній основі.

"Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - запевнив Арахамія.

Зазначимо, буквально сьогодні в ЗМІ з’явилась інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.