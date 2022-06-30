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Чи варто чекати відставки Шмигаля: в "Слузі народу" дали відповідь

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Питання про зміну прем'єр-міністра Дениса Шмигаля не стоїть. Ні у фракції, ні у парламенті воно не розглядається та не обговорюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

"Денис Шмигаль сумлінно виконує свою роботу, працює як на внутрішньому фронті, так і на зовнішньому, розв’язуючи багато питань", - написав він у Telegram.

Що стосується інших членів уряду, то за його словами, точкові ротації в Кабміні відбуваються на постійній основі.

"Кадрові зміни можливі завжди, це давно не є ні для кого таємницею. І коли такі рішення будуть, ми про них повідомимо", - запевнив Арахамія.

Зазначимо, буквально сьогодні в ЗМІ з’явилась інформація про можливу відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Докладніше про те, як змінилися відносини Кабінету міністрів та Офісу президента за останні місяці, чому прем'єра вже не називають "продовженням рук" Банкової і хто насправді керує економікою під час війни - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Денис Шмигаль