Стоит ли скупать дефицитные продукты про запас: совет эксперта

Дефицит продуктов в отдельных торговых сетях в Украине часто связан с тем, что они не рассчитываются с поставщиками. Запасы продуктов делать не обязательно, поскольку дефицита не ожидается.

Причины дефицита

"Отдельные продукты исчезают из продажи не только потому, что их вообще нет. Их просто нет в конкретной торговой точке. Поэтому если вы не видите какого-то продукта, поищите в другом месте", - сказал он.

По его словам, некоторые торговые сети потеряли всего 20-30% ассортимента, т.е. сузили его ровно до того, что люди хотят покупать. А в некоторых "гипермаркетах" почти пусто. "Проблема только в одном - они не оплачивают предыдущие поставки, которые были сделаны еще в начале года и в период активны военных действий", - сообщил Дорошенко.

Кроме того, сейчас нарушены поставки между областями и никто не везет продукцию в места, где возник дефицит.

Стоит ли делать запасы

Эксперт не рекомендует делать запасы продуктов из-за опасения, что они могут пропасть совсем. "Все вопросы постепенно решаются, а ситуация меняется каждый день. Поэтому говорить о каком-либо дефиците не приходится. Но "выстреливать" так или иначе оно будет", - сказал он, отметив отсутствие поставок овощей и черешни с оккупированных территорий.