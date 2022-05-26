Стоит ли скупать дефицитные продукты про запас: совет эксперта
Дефицит продуктов в отдельных торговых сетях в Украине часто связан с тем, что они не рассчитываются с поставщиками. Запасы продуктов делать не обязательно, поскольку дефицита не ожидается.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава "Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко.
Причины дефицита
"Отдельные продукты исчезают из продажи не только потому, что их вообще нет. Их просто нет в конкретной торговой точке. Поэтому если вы не видите какого-то продукта, поищите в другом месте", - сказал он.
По его словам, некоторые торговые сети потеряли всего 20-30% ассортимента, т.е. сузили его ровно до того, что люди хотят покупать. А в некоторых "гипермаркетах" почти пусто. "Проблема только в одном - они не оплачивают предыдущие поставки, которые были сделаны еще в начале года и в период активны военных действий", - сообщил Дорошенко.
Кроме того, сейчас нарушены поставки между областями и никто не везет продукцию в места, где возник дефицит.
Стоит ли делать запасы
Эксперт не рекомендует делать запасы продуктов из-за опасения, что они могут пропасть совсем. "Все вопросы постепенно решаются, а ситуация меняется каждый день. Поэтому говорить о каком-либо дефиците не приходится. Но "выстреливать" так или иначе оно будет", - сказал он, отметив отсутствие поставок овощей и черешни с оккупированных территорий.
Напомним, глава "Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей" Алексей Дорошенко прогнозирует, что дефицит соли в Украине будет ликвидирован в ближайшее время за счет поставок из европейских стран. Цены на нее поднимутся, однако на кошельках украинцев это почти не скажется.
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