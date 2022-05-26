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Чи варто скуповувати дефіцитні продукти про запас: порада експерта

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Україна, Четвер 26 травня 2022 16:39
Чи варто скуповувати дефіцитні продукти про запас: порада експерта Фото: запаси продуктів робити не потрібно, рекомендує експерт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Дефіцит продуктів в окремих торгових мережах в Україні часто пов'язаний з тим, що вони не розраховуються з постачальниками. Запаси продуктів робити не обов'язково, оскільки дефіциту не очікується.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова "Української Асоціації постачальників торговельних мереж" Олексій Дорошенко.

"Окремі продукти зникають з продажу не тільки тому, що їх взагалі немає. Їх просто немає в конкретній торговій точці. Тому якщо ви не бачите якогось продукту, пошукайте в іншому місці",-сказав він.

За його словами, деякі торгові мережі втратили всього 20-30% асортименту, тобто звузили його рівно до того, що люди хочуть купувати. А в деяких "гіпермаркетах" майже порожньо. "Проблема тільки в одному-вони не оплачують попередні поставки, які були зроблені ще на початку року і в період активні військових дій", - повідомив Дорошенко.

Крім того, зараз порушені поставки між областями і ніхто не везе продукцію в місця, де виник дефіцит.

Експерт не рекомендує робити запаси продуктів через побоювання, що вони можуть пропасти зовсім. "Всі питання поступово вирішуються, а ситуація змінюється щодня. Тому говорити про який-небудь дефіцит не доводиться. Але "вистрілювати" так чи інакше воно буде", - сказав він, зазначивши відсутність поставок овочів і черешні з окупованих територій.

Нагадаємо, голова "Української Асоціації постачальників торговельних мереж" Олексій Дорошенко прогнозує, що дефіцит солі в Україні буде ліквідовано найближчим часом за рахунок поставок з європейських країн. Ціни на неї піднімуться, проте на гаманцях українців це майже не позначиться.

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