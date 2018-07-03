Стоит ли лететь отдыхать в Египет?

Египет, неофициальный конкурент Турции среди аудитории наших туристов, уже долгие годы входит в число стран с четкой ориентацией на международный туризм. Но так ли нужно ехать в жаркую африканскую страну? Перевешивают ли плюсы Египта на чаше весов его недостатки?

Места для отдыха

Для отдыха туристов в Египте предназначено и подготовлено всего несколько территорий – это столица государства с небезызвестными пирамидами, отдых в Шарм-эль-Шейхе, а также Хургада. Все остальное, где нет цивилизованных пляжей Красного моря и единственных достопримечательностей, доставшихся от фараонов, для широкой массы туристов не подходит. В этом плане отдых в Турции более разнообразен территориально, хотя большая часть отелей тоже собрана на побережье.

Кроме того, усугубляет положение с развитием туризма сложная политическая обстановка, конфликты и вооруженные столкновения, вероятность возникновения которых в некоторых регионах высока. Поэтому вы сами должны следить за актуальной обстановкой, взвесить все «за и против», риски и последствия, и только потом уже решить – лететь или не лететь в Египет в ближайшее время.

Климат

В отличие от Турции, куда обычно отправляются в период с мая по октябрь, Египет – страна зимнего отдыха, и отдых в Египте чаще всего предполагает посещение страны именно в холодные месяцы. Зимнего по нашему календарю, конечно. В остальные месяцы здесь не просто жарко, а очень жарко, и неподготовленному человеку здесь будет явно не совсем комфортно. Поэтому если вы не любите жару – Египет лучше из списка стран, куда бы вы хотели полететь в этом году, исключить.

Восточные базары

Если вы хотите увезти из Египта не только воспоминания, местный рынок предложит вам массу товаров – от сладостей до золота, керамики, посуды, сувениров и всего, что вообще реально продать заезжему гостю. Единственный момент – как и в случае с турецкими базарами, здесь вам придется столкнуться с профессиональными торговцами, подделками, неоправданно высокой ценой и крайне навязчивыми зазывалами. Если же вы чувствуете себя в подобной обстановке, как рыба в воде, вы сможете приобрести многое по низкой цене и с лихвой удовлетворить свой азарт шопоголика.

Красное море

Это то, за чем едут в Египет туристы. Как, собственно и за пирамидами. Однако если древние здания – это исключительно визуальные впечатления, то пляжи Красного моря – это удовольствие для всего тела. Если вы купаетесь на цивилизованных пляжах отелей, вы сможете в полной мере насладиться и чистотой воды, и нежным песком, и разнообразием морских обитателей.