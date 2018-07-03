Чи варто летіти відпочивати в Єгипет?

Єгипет, неофіційний конкурент Туреччини серед аудиторії наших туристів, вже довгі роки входить в число країн з чіткою орієнтацією на міжнародний туризм. Але так чи потрібно їхати в жарку африканську країну? Чи переважають плюси Єгипту на шальках терезів його недоліки?



Місця для відпочинку

Для відпочинку туристів в Єгипті призначений і підготовлено всього кілька територій - це столиця держави з відомими пірамідами, відпочинок в Шарм-ель-Шейху, а також Хургада. Все інше, де немає цивілізованих пляжів Червоного моря і єдиних пам'яток, які дісталися від фараонів, для широкого загалу туристів не підходить. В цьому плані відпочинок в Туреччині більш різноманітний територіально, хоча велика частина готелів теж зібрана на узбережжі.

Крім того, погіршує становище з розвитком туризму складна політична обстановка, конфлікти та збройні сутички, ймовірність виникнення яких в деяких регіонах висока. Тому ви самі повинні стежити за актуальною обстановкою, зважити всі «за і проти», ризики та наслідки, і тільки потім вже вирішити - летіти чи не летіти в Єгипет найближчим часом.



Клімат



На відміну від Туреччини, куди зазвичай відправляються в період з травня по жовтень, Єгипет - країна зимового відпочинку, і відпочинок в Єгипті найчастіше передбачає відвідування країни саме в холодні місяці. Зимового за нашим календарем, звичайно. В інші місяці тут не просто жарко, а дуже жарко, і непідготовленій людині тут буде явно не зовсім комфортно. Тому якщо ви не любите спеку - Єгипет краще зі списку країн, куди б ви хотіли полетіти в цьому році, виключити.

Східні базари



Якщо ви хочете відвезти з Єгипту не тільки спогади, місцевий ринок запропонує вам масу товарів - від солодощів до золота, кераміки, посуду, сувенірів і всього, що взагалі реально продати заїжджому гостю. Єдиний момент - як і у випадку з турецькими базарами, тут вам доведеться зіткнутися з професійними торговцями, підробками, невиправдано високою ціною і вкрай нав'язливими закликальниками. Якщо ж ви відчуваєте себе в подібній обстановці, як риба в воді, ви зможете придбати багато за низькою ціною і з лишком задовольнити свій азарт шопоголіка.



Червоне море

Це те, за чим їдуть до Єгипту туристи. Як, власне і за пірамідами. Однак якщо древні будівлі - це виключно візуальні враження, то пляжі Червоного моря - це задоволення для всього тіла. Якщо ви купаєтеся на цивілізованих пляжах готелів, ви зможете повною мірою насолодитися і чистотою води, і ніжним піском, і різноманітністю морських мешканців.