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Не стоит искать виновного относительно неконституционности карантина, - Разумков

Киев, Понедельник 31 августа 2020 23:17
Не стоит искать виновного относительно неконституционности карантина, - Разумков
Фото: Дмитрий Разумков (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Не стоит искать виновного относительно неконституционности карантина, введенного из-за COVID-19. В таких условиях, как во время пандемии коронавируса, не приходилось работать ни одной власти.

Об этом сказал председатель Верховной рады Дмитрий Разумков во время ток-шоу "Свобода слова", передает корреспондент РБК-Украина.

"В тех условиях, в которых работали и парламент, и Кабинет министров и Офис президент никто до этого не работал. Здесь не стоит искать виновных, здесь стоит сделать выводы и не допускать их в дальнейшем", - сказал Разумков.

Напомним, Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и запретил въезд в страну иностранным гражданам.

Также в Украине обновлены карантинные зоны, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что введение тотального карантина в Украине весной помогло предотвратить первую волну коронавируса в стране и подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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