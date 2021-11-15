Стоимость Tesla быстро снижается после решения Маска продать часть акций компании

Акции компании, рыночная стоимость которой за последнюю неделю снизилась примерно на 187 млн долларов, упали еще на 2,49% до 1 007,66 долларов. Если акции опустятся ниже 995,75 долларов, то рыночная стоимость Tesla упадет ниже 1 триллиона долларов. Эта веха была преодолена в конце прошлого месяца после получения своего крупнейшего заказа от компании по аренде автомобилей Hertz.

В воскресенье самый богатый человек в мире Илон Маск поссорился с Берни Сандерсом после того, как сенатор США потребовал от богатых платить свою "справедливую долю" налогов.

"Акции Tesla падают после продажи, согласно опросу в Твиттере на прошлой неделе. И воскресный твит Маска, высмеивающий высокопоставленного политика, может оказать давление на акции в ближайшие недели", - сказал Кунал Сони, генеральный директор исследовательской компании Kalkine Group.

"Продав акции на миллиарды долларов, Илон Маск, вероятно, получит налоговый счет в размере около 15 миллиардов долларов", - добавил он.

На прошлой неделе Маск продал 6,36 миллиона акций Tesla, и теперь ему нужно продать еще около 10 миллионов, чтобы выполнить свое обещание продать 10% своих акций производителя электромобилей.