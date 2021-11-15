Вартість Tesla швидко знижується після рішення Маска продати частину акцій компанії

Акції компанії, ринкова вартість якої за останній тиждень знизилася приблизно на 187 млн доларів, впали ще на 2,49% до 1 007,66 доларів. Якщо акції опустяться нижче 995,75 доларів, то ринкова вартість Tesla впаде нижче 1 трильйона доларів. Ця віха була подолана наприкінці минулого місяця після отримання свого найбільшого замовлення від компанії з оренди автомобілів Hertz.

У неділю найбагатша людина у світі Ілон Маск посварився з Берні Сандерсом після того, як сенатор США зажадав від багатих платити свою "справедливу частку" податків.

"Акції Tesla падають після продажу, згідно з опитуванням у Твіттері минулого тижня. І недільний твіт Маска, що висміює високопоставленого політика, може чинити тиск на акції в найближчі тижні", - сказав Кунал Соні, генеральний директор дослідницької компанії Kalkine Group.

"Продавши акції на мільярди доларів, Ілон Маск, ймовірно, отримає податковий рахунок у розмірі близько 15 мільярдів доларів", - додав він.

Минулого тижня Маск продав 6,36 мільйона акцій Tesla, і тепер йому потрібно продати ще близько 10 мільйонів, щоб виконати свою обіцянку продати 10% своїх акцій виробника електромобілів.