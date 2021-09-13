Стоимость руды установила новый антирекорд: с июня цена упала в два раза

По состоянию на 13 сентября руда на мировых рынках снова обвалилась в стоимости.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts.
Так, фьючерсы на руду продавали по 122 долларов за тонну. Это новый антирекорд: предыдущий был 9 сентября этого года, когда руду продавали по 130 долларов за тонну. Получается, что буквально за неделю она подешевела на 8 долларов. А с июня этого года руда провалилась в стоимости уже в два раза (тогда она стоила более 220 долларов/тонна).
Отметим, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до 8,9 млрд долларов. Только в августе страна получила 1,4 млрд долларов экспортной валютной выручки.
Ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.
В свою очередь экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что в условиях падения мировых цен на металл и руду недопустимо повышать налоговое давление на предприятия ГМК: власть должна поддержать экспортеров и стимулировать рост внутреннего спроса на их продукцию, а также позаботиться о том, чтобы удержать курс гривны от обвала.