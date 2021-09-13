Вартість руди встановила новий антирекорд: з червня ціна впала в два рази

Станом на 13 вересня руда на світових ринках знову впала в ціні.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S & P Global Platts.
Так, ф'ючерси на руду продавали по 122 доларів за тонну. Це новий антирекорд: попередній був 9 вересня цього року, коли руду продавали по 130 доларів за тонну. Виходить, що буквально за тиждень вона подешевшала на 8 доларів. А з червня цього року руда провалилася в вартості вже в два рази (тоді вона коштувала понад 220 доларів/тонна).
Відзначимо, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15%, до 8,9 млрд доларів. Тільки в серпні країна отримала 1,4 млрд доларів експортної валютної виручки.
Раніше екс-перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.
У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їхню продукцію, а також подбати про те, щоб утримати курс гривні від обвалу.