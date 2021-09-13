Стоимость руды установила новый антирекорд: с июня цена упала в два раза

Так, фьючерсы на руду продавали по 122 долларов за тонну. Это новый антирекорд: предыдущий был 9 сентября этого года, когда руду продавали по 130 долларов за тонну. Получается, что буквально за неделю она подешевела на 8 долларов. А с июня этого года руда провалилась в стоимости уже в два раза (тогда она стоила более 220 долларов/тонна).

Отметим, по данным украинской таможни, за восемь месяцев этого года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15%, до 8,9 млрд долларов. Только в августе страна получила 1,4 млрд долларов экспортной валютной выручки.