Вартість руди встановила новий антирекорд: з червня ціна впала в два рази

Так, ф'ючерси на руду продавали по 122 доларів за тонну. Це новий антирекорд: попередній був 9 вересня цього року, коли руду продавали по 130 доларів за тонну. Виходить, що буквально за тиждень вона подешевшала на 8 доларів. А з червня цього року руда провалилася в вартості вже в два рази (тоді вона коштувала понад 220 доларів/тонна).

Відзначимо, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15%, до 8,9 млрд доларів. Тільки в серпні країна отримала 1,4 млрд доларів експортної валютної виручки.