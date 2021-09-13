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Вартість руди встановила новий антирекорд: з червня ціна впала в два рази

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Київ, Понеділок 13 вересня 2021 17:41
Вартість руди встановила новий антирекорд: з червня ціна впала в два рази Фото: вартість руди встановила новий антирекорд (flickr)
Автор: Наталія Гурковська

Станом на 13 вересня руда на світових ринках знову впала в ціні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані S & P Global Platts.

Так, ф'ючерси на руду продавали по 122 доларів за тонну. Це новий антирекорд: попередній був 9 вересня цього року, коли руду продавали по 130 доларів за тонну. Виходить, що буквально за тиждень вона подешевшала на 8 доларів. А з червня цього року руда провалилася в вартості вже в два рази (тоді вона коштувала понад 220 доларів/тонна).

Відзначимо, за даними української митниці, за вісім місяців цього року Україна збільшила виручку від експорту чорних металів на 73,15%, до 8,9 млрд доларів. Тільки в серпні країна отримала 1,4 млрд доларів експортної валютної виручки.

Раніше екс-перший заступник міністра промислової політики України Сергій Грищенко заявив, що період високих цін на руду і метали закінчується, і скоро вітчизняним підприємствам ГМК доведеться важко конкурувати на світових ринках з основними світовими виробниками руди.

У свою чергу економічний експерт Борис Кушнірук заявив, що в умовах падіння світових цін на метал і руду неприпустимо підвищувати податковий тиск на підприємства ГМК: влада повинна підтримати експортерів і стимулювати зростання внутрішнього попиту на їхню продукцію, а також подбати про те, щоб утримати курс гривні від обвалу.

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