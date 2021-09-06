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Стоимость руды продолжает снижаться: с начала года цены упали на 35%

Автор: Наталия Гурковская

Стоимость железной руды на мировых рынках продолжает падение. Так, на момент завершения торгов 6 сентября, цена на бирже составила 131,50 долларов за тонну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные S&P Global Platts, ежедневно публикующего товарные котировки.

Предыдущий минимум был зафиксирован 19 августа: тогда цены на руду обвалились до 134,05 долларов/тонна, что является самым низким показателем с весны 2021 года.

Напомним, по данным таможенной службы, за восемь месяцев текущего года Украина увеличила выручку от экспорта черных металлов на 73,15% - до 8,9 млрд долларов. В августе поступления от экспорта составили 1,4 млрд долларов.

Ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что период высоких цен на руду и металлы заканчивается, и скоро отечественным предприятиям ГМК придется тяжело конкурировать на мировых рынках с основными мировыми производителями руды.

В свою очередь экономист Борис Кушнирук пояснил: цены на основные экспортные позиции украинских производителей начали снижаться, поэтому украинские власти должны оказать поддержку горно-металлургическому комплексу страны, и не повышать налоги, которые станут дополнительным бременем для промышленников. Кроме того, власть должна быть готова к тому, что обвалится курс гривны - который держался на стабильном уровне благодаря валютным поступлениям от экспорта.

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