Стоимость биткойна превысила 52 тысячи долларов, очередной исторический максимум

Стоимость криптовалюты биткойна в среду, 17 февраля, достигла показателя в 52 тысячи долларов. Это очередной исторический максимум для криптовалюты.

С 1-го февраля стоимость биткойна выросла на 19 тысяч долларов. За текущий день - на 7,65%.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.