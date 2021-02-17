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Стоимость биткойна превысила 52 тысячи долларов, очередной исторический максимум

Новина українською → Мир, Среда 17 февраля 2021 22:19
Стоимость биткойна превысила 52 тысячи долларов, очередной исторический максимум Фото: биткойн (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Стоимость криптовалюты биткойна в среду, 17 февраля, достигла показателя в 52 тысячи долларов. Это очередной исторический максимум для криптовалюты.

Об этом свидетельствуют данные сайта Coindesk.

С 1-го февраля стоимость биткойна выросла на 19 тысяч долларов. За текущий день - на 7,65%.

Биткойн растет на фоне подъема на мировых финансовых рынках. Инвесторы вкладываются в надежде на дополнительную финансовую помощь, которая должна вывести крупнейшую экономику мира из спада, вызванного коронавирусом. Президент Джо Байден продвигает свой план по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов.

Биткойн дорожает после того, как Tesla заявила, что купила биткойны на 1,5 млрд долларов и будет принимать их в качестве оплаты за автомобили. Помимо Tesla биткойн в последние месяцы привлек беспрецедентные потоки от крупных и мелких инвесторов.

Биткойн вырос 11 февраля более чем на 8% до рекордно высокого уровня в 48 481 доллар. Это произошло после того, как Bank of NY Mellon заявил, что сформировал подразделение цифровых активов.

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