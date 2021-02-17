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Вартість біткойна перевищила 52 тисячі доларів, черговий історичний максимум

Новость на русском → Світ, Середа 17 лютого 2021 22:19
Вартість біткойна перевищила 52 тисячі доларів, черговий історичний максимум Фото: біткойн (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Вартість кріптовалюти біткойна у середу, 17 лютого, досягла показника в 52 тисячі доларів. Це черговий історичний максимум для кріптовалюти.

Про це свідчать дані сайту Coindesk.

З 1-го лютого вартість биткойна зросла на 19 тисяч доларів. За поточний день - на 7,65%.

Біткойн зростає на тлі підйому на світових фінансових ринках. Інвестори вкладаються в надії на додаткову фінансову допомогу, яка повинна вивести найбільшу економіку світу з спаду, викликаного коронавірусом. Президент Джо Байден просуває свій план зі стимулювання економіки на 1,9 трильйона доларів.

Біткойн дорожчає після того, як Tesla заявила, що купила біткойни на 1,5 млрд доларів і буде приймати їх в якості оплати за автомобілі. Крім Tesla біткойн в останні місяці привернув безпрецедентні потоки від великих і дрібних інвесторів.

Біткойн виріс 11 лютого більш ніж на 8% до рекордно високого рівня в 48 481 долар. Це сталося після того, як Bank of NY Mellon заявив, що сформував підрозділ цифрових активів.

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