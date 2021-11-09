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Стоимость биткоина обновила исторический рекорд

Автор: Анна Полисученко

Стоимость биткоина обновила исторический рекорд. В настоящее время биткоин стоит более 67 000 долларов и это новый максимум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Binance.

Предыдущий рекорд, установленный 20 октября, составлял ровно 67 000 долларов, до этого максимальная отметка находилась на уровне в 64 850 долларов.

Аналитики JPMorgan считают, что справедливая стоимость биткоина составляет 35 000 долларов. Они сравнили первую криптовалюту с золотом и подчеркнули, что волатильность цены цифрового актива в четыре раза выше, чем у драгоценного металла. Если колебания курса биткоина снизятся вдвое, то цель в 73 000 долларов можно будет назвать обоснованной, полагают эксперты.

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