RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вартість біткоіна оновила історичний рекорд

Автор: Анна Полисученко

Вартість біткоіна оновила історичний рекорд. В даний час біткоіни коштує більше 67 000 доларів і це новий максимум.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Binance.

Попередній рекорд, встановлений 20 жовтня, становив рівно 67 000 доларів, до цього максимальна позначка перебувала на рівні в 64 850 доларів.

Аналітики JPMorgan вважають, що справедлива вартість біткоіна становить 35 000 доларів. Вони порівняли першу криптовалюту з золотом і підкреслили, що волатильність ціни цифрового активу в чотири рази вище, ніж у дорогоцінного металу. Якщо коливання курсу біткоіна знизиться вдвічі, то мету в 73 000 доларів можна буде назвати обгрунтованою, вважають експерти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін