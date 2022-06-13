Стоимость Bitcoin упала до рекордного уровня за последние полтора года
Фото: Стоимость Bitcoin упала до рекордного уровня за последние полтора года (Getty Images)
Стоимость криптовалюты Bitcoin побила свой антирекорд за последние 18 месяцев. Сейчас она стоит меньше 25 тысяч долларов за единицу.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Стоимость Bitcoin сейчас составляет 24 246 доллара по состоянию на 15:25 по киевскому времени.
Как отмечают эксперты, стоимость криптовалюты упала из-за рекордных показателей инфляции и решения Федеральной резервной системы поднять ставки. Другие же цифровые валюты также упали в цене.
Между тем как отмечает Reuters, на фоне обвала крипторынка, компания Celsius приостановила переводы и вывод средств.
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