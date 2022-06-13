Вартість Bitcoin впала до рекордного рівня за останні півтора року
Фото: вартість Bitcoin впала до рекордного рівня за останні півтора року (Getty Images)
Вартість криптовалюти Bitcoin побила свій антирекорд за останні 18 місяців. Наразі вона коштує менше ніж 25 тисяч доларів за одиницю.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Вартість Bitcoin наразі становить 24 246 долара станом на 15:25 за київським часом.
Як відзначають експерти, вартість криптовалюти впала через рекордні показники інфляції й рішення Федеральної резервної системи підняти ставки. Інші ж цифрові валюти також впали у ціні.
Тим часом як відзначає Reuters, на тлі обвалу крипторинку, компанія Celsius призупинила перекази й виведення коштів.
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