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Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от Гвоздика

Новости » Спорт    02.12.2018 - 12:12
Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от Гвоздика
Фото: Адонис Стивенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадец уступил украинцу в 11 раунде и потерял титул

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) находится в реанимации после поражение нокаутом от украинца Александра Гвоздика (16-0, 13 КО). Об этом у себя в Twitter сообщил его промоутер Ивон Мишель.

"Семья Адониса и руководство GYM сейчас со Стивенсоном. Адонис в настоящее время находится в критическом состоянии в больнице", - пишет он.

По словам функционера, родные боксера пока не будут сообщать никакие подробности и просят отнестись СМИ к этому с уважением.

Напомним, титульный бой состоялся утром 2 декабря в Квебеке (Канада) и завершился в 11 раунде.

 

Гвоздик отправил соперника в глубокий нокаут, и тем самым отобрал чемпионский пояс.

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