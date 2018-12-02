Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от Гвоздика

Канадец уступил украинцу в 11 раунде и потерял титул
Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) находится в реанимации после поражение нокаутом от украинца Александра Гвоздика (16-0, 13 КО). Об этом у себя в Twitter сообщил его промоутер Ивон Мишель.
"Семья Адониса и руководство GYM сейчас со Стивенсоном. Адонис в настоящее время находится в критическом состоянии в больнице", - пишет он.
AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis— Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018
La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2)
По словам функционера, родные боксера пока не будут сообщать никакие подробности и просят отнестись СМИ к этому с уважением.
Напомним, титульный бой состоялся утром 2 декабря в Квебеке (Канада) и завершился в 11 раунде.
Гвоздик отправил соперника в глубокий нокаут, и тем самым отобрал чемпионский пояс.