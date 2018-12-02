Стивенсон оказался в реанимации после нокаута от Гвоздика

Фото: Адонис Стивенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадец уступил украинцу в 11 раунде и потерял титул

Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе канадец Адонис Стивенсон (29-2-1, 24 КО) находится в реанимации после поражение нокаутом от украинца Александра Гвоздика (16-0, 13 КО). Об этом у себя в Twitter сообщил его промоутер Ивон Мишель.

"Семья Адониса и руководство GYM сейчас со Стивенсоном. Адонис в настоящее время находится в критическом состоянии в больнице", - пишет он.

AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis

La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2) — Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018

По словам функционера, родные боксера пока не будут сообщать никакие подробности и просят отнестись СМИ к этому с уважением.

Напомним, титульный бой состоялся утром 2 декабря в Квебеке (Канада) и завершился в 11 раунде.

Гвоздик отправил соперника в глубокий нокаут, и тем самым отобрал чемпионский пояс.