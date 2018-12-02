Стівенсон опинився в реанімації після нокауту від Гвоздика

Канадець поступився українцеві в 11 раунді і втратив титул
Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі канадець Адоніс Стівенсон (29-2-1, 24 КО) знаходиться в реанімації після поразки нокаутом від українця Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО). Про це у себе в Twitter повідомив його промоутер Івон Мішель.
"Сім'я Адоніса і керівництво GYM зараз зі Стівенсоном. Адоніс в даний час знаходиться в критичному стані в лікарні", - пише він.
AVIS, nouvelles sur la condition d’Adonis— Yvon Michel (@yvonmichelGYM) December 2, 2018
La famille de .@AdonisSuperman et les dirigeants de Groupe Yvon Michel sont présentement auprès d’Adonis Stevenson. Ils souhaitent informer les amis et les supporters qu’Adonis est présentement dans une condition critique (1sur2)
За словами функціонера, рідні боксера поки не будуть повідомляти жодних подробиць і просять поставитися ЗМІ до цього з повагою.
Нагадаємо, титульний бій відбувся вранці 2 грудня в Квебеку (Канада) і завершився в 11 раунді.
Гвоздик відправив суперника в глибокий нокаут, і тим самим відібрав чемпіонський пояс.