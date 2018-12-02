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Стівенсон опинився в реанімації після нокауту від Гвоздика

Новини » Спорт    02.12.2018 - 12:12
Стівенсон опинився в реанімації після нокауту від Гвоздика
Фото: Адоніс Стівенсон (twitter.com/AdonisSuperman)

Канадець поступився українцеві в 11 раунді і втратив титул

Колишній чемпіон світу за версією WBC в напівважкій вазі канадець Адоніс Стівенсон (29-2-1, 24 КО) знаходиться в реанімації після поразки нокаутом від українця Олександра Гвоздика (16-0, 13 КО). Про це у себе в Twitter повідомив його промоутер Івон Мішель.

"Сім'я Адоніса і керівництво GYM зараз зі Стівенсоном. Адоніс в даний час знаходиться в критичному стані в лікарні", - пише він.

За словами функціонера, рідні боксера поки не будуть повідомляти жодних подробиць і просять поставитися ЗМІ до цього з повагою.

Нагадаємо, титульний бій відбувся вранці 2 грудня в Квебеку (Канада) і завершився в 11 раунді.

 

Гвоздик відправив суперника в глибокий нокаут, і тим самим відібрав чемпіонський пояс.

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