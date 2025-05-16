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Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 році

Львів, П'ятниця 16 травня 2025 12:17
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Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 році Скільки коштують гуртожитки у Львові (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Львів - одне з найдорожчих міст України, але й одне з найпривабливіших для студентів. Умовна безпека під час війни, хороші виші та атмосфера міста приваблюють молодь з усієї країни. Та чи по кишені студентам життя у Львові?

РБК-Україна розповідає про те, скільки коштують гуртожитки у топових ВНЗ Львова і чи вистачить стипендії, щоб покрити витрати на проживання.

Вартість проживання у гуртожитках Львова

Переважна більшість ВНЗ пропонує проживання у гуртожитках за ціною 800 гривень за місяць. Це приблизно 40% від звичайної стипендії. Втім, вартість проживання може бути вищою, якщо умови покращені. Також деякі пільгові категорії студентів можуть розраховувати на безкоштовне проживання.

Львівський національний університет ім. Івана Франка має 12 гуртожитків. Місяць проживання у них для студентів коштує 800 гривень, для аспірантів і студентів заочної форми - 1920 гривень (або 130 гривень за добу).

Вартість проживання у кімнатах поліпшеного типу гуртожитку № 11 - 500 гривень за добу, у кімнатах поліпшеного типу гуртожитків № 3, 4, 7, 8, 12 - 170 гривень за добу.

Від оплати звільняються студенти-сироти і студенти з інвалідністю І й ІІ груп, а також студенти, котрим надається державна цільова підтримка.

Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 роціГуртожиток №1 ЛНУ ім. І. Франка (скриншот)

Національний лісотехнічний університет України має чотири гуртожитки, щорічно для поселення доступно щонайменше 290 місць. Вартість проживання - 800 гривень на місяць. Гуртожитки обладнані пандусами й враховують потреби студентів з особливими потребами.

Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 роціГуртожитки від Лісотехнічного університету (скриншот)

Національний університет "Львівська політехніка" має 19 гуртожитків із загальною кількістю місць 9 458. Вартість проживання у них становить 800 гривень на місяць. Додатково сплачується абонентська плата за користування послугами доступу до мережі інтернет 96 гривень місяць.

Для студентів заочної форми навчання, абітурієнтів проживання коштує 100 гривень з особи за добу.

Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 роціКімната гуртожитку Львівської політехніки (скриншот)

Львівський державний університет внутрішніх справ (ЛДУВС) пропонує своїм студентам 4 гуртожитки на вибір із загальною кількістю майже 1300 ліжкомісць. Вартість проживання може варіювати залежно від типу гуртожитку та умов проживання, ціна коливається від 520 до 2200 гривень за місяць.

Під час подачі документів на навчання в ЛДУВС необхідно повідомити про бажання проживати в гуртожитку приймальній комісії.

Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 роціЛДУВС має гуртожитки із загальною кількістю майже 1300 місць (скриншот)

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького має 7 гуртожитків із загальною кількістю близько 3 тисяч місць. Проживання можливе у дво- і чотиримісних кімнатах. Ціна залежить від якості умов і стартує від 800 гривень за місяць, для аспірантів - 1500 гривень.

Для слухачів післядипломної освіти та аспірантів вартість проживання - від 50 гривень за добу, залежно від типу гуртожитку.

Стипендії не вистачає? Скільки платять студенти за гуртожитки у Львові в 2025 році

Гуртожитки Львівського медичного університету (скриншот)

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