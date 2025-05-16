Стипендии не хватает? Сколько платят студенты за общежития во Львове в 2025 году

Львов - один из самых дорогих городов Украины, но и один из самых привлекательных для студентов. Условная безопасность во время войны, хорошие вузы и атмосфера города привлекают молодежь со всей страны. Но по карману ли студентам жизнь во Львове?

РБК-Украина рассказывает о том, сколько стоят общежития в топовых вузах Львова и хватит ли стипендии, чтобы покрыть расходы на проживание.

Стоимость проживания в общежитиях Львова

Подавляющее большинство вузов предлагает проживание в общежитиях по цене 800 гривен в месяц. Это примерно 40% от обычной стипендии. Но стоимость проживания может быть выше, если условия улучшены. Также некоторые льготные категории студентов могут рассчитывать на бесплатное проживание.

Львовский национальный университет им. Ивана Франко имеет 12 общежитий. Месяц проживания в них для студентов стоит 800 гривен, для аспирантов и студентов заочной формы - 1920 гривен (или 130 гривен в сутки).

Стоимость проживания в комнатах улучшенного типа общежития № 11 - 500 гривен в сутки, в комнатах улучшенного типа общежитий № 3, 4, 7, 8, 12 - 170 гривен в сутки.

От оплаты освобождаются студенты-сироты и студенты с инвалидностью I и II групп, а также студенты, которым предоставляется государственная целевая поддержка.

Общежитие №1 ЛНУ им. И. Франко (скриншот)

Национальный лесотехнический университет Украины имеет четыре общежития, ежегодно для поселения доступно не менее 290 мест. Стоимость проживания - 800 гривен в месяц. Общежития оборудованы пандусами и учитывают потребности студентов с особыми потребностями.

Общежития от Лесотехнического университета (скриншот)

Национальный университет "Львовская политехника" имеет 19 общежитий с общим количеством мест 9 458. Стоимость проживания в них составляет 800 гривен в месяц. Дополнительно оплачивается абонентская плата за пользование услугами доступа к сети интернет 96 гривен месяц.

Для студентов заочной формы обучения, абитуриентов проживание стоит 100 гривен с человека в сутки.

Комната общежития Львовской политехники (скриншот)

Львовский государственный университет внутренних дел (ЛГУВД) предлагает своим студентам 4 общежития на выбор с общим количеством почти 1300 койкомест. Стоимость проживания может варьировать в зависимости от типа общежития и условий проживания, цена колеблется от 520 до 2200 гривен в месяц.

При подаче документов на обучение в ЛГУВД необходимо сообщить о желании проживать в общежитии приемной комиссии.

ЛГУВД имеет общежития с общим количеством почти 1300 мест (скриншот)

Львовский национальный медицинский университет имени Даниила Галицкого имеет 7 общежитий с общим количеством около 3 тысяч мест. Проживание возможно в двух- и четырехместных комнатах. Цена зависит от качества условий и стартует от 800 гривен в месяц, для аспирантов - 1500 гривен.

Для слушателей последипломного образования и аспирантов стоимость проживания - от 50 гривен в сутки, в зависимости от типа общежития.

Общежития Львовского медицинского университета (скриншот)