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Стипендії підвищать в 1,5 рази: скільки отримуватимуть студенти вишів з 1 січня

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 10:39
Стипендії підвищать в 1,5 рази: скільки отримуватимуть студенти вишів з 1 січня Фото: стипендії підвищуються з 1 січня в 1,5 рази (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Розмір виплат студентам збільшується з 1 січня 2022 року. Стипендії підвищені вперше за останні п'ять років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову Уряду від 1 вересня 2021 року № 933.

Згідно з рішенням Кабміну, підвищуються стипендії:

  • для студентів вищих навчальних закладів, наукових установ, які здобувають Освітній або освітньо-професійний ступінь "молодший бакалавр", освітні ступені "бакалавр"," спеціаліст" або "магістр" - у 1,5 рази з 1300 до 2000 гривень,
  • для студентів закладів професійної освіти, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень "молодший спеціаліст", освітньо-професійний ступінь "професійний молодший бакалавр", освітній ступінь "бакалавр" - з 980 до 1510 гривень.
  • для учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти - з 490 до 1250 гривень.

Нагадаємо, востаннє стипендії для студентів підвищувалися з 1 січня 2017 року.

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