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Stinger, Javelin и другое оборудование: Пентагон готовит новые поставки для Украины

Фото: Украина получит новую партию вооружений из США (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время предоставят Украине новую партию вооружений. Ее уже загружают на базе американских Военно-воздушных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пентагона.

"Наши летчики готовят ящики с зенитными системами Stinger, противотанковыми системами Javelin и другим оборудованием для отправки в Украину на базе ВВС "Довер" в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине передовое вооружение и средства противовоздушной обороны.

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