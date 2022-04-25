Stinger, Javelin и другое оборудование: Пентагон готовит новые поставки для Украины

Соединенные Штаты Америки в ближайшее время предоставят Украине новую партию вооружений. Ее уже загружают на базе американских Военно-воздушных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Пентагона.
"Наши летчики готовят ящики с зенитными системами Stinger, противотанковыми системами Javelin и другим оборудованием для отправки в Украину на базе ВВС "Довер" в апреле 2022 года", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине передовое вооружение и средства противовоздушной обороны.
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