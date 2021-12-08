UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Для стимуляции мозговой деятельности: компания Илона Маска начнет имплантировать чипы людям

Автор: Иванна Шовкун

Технологичная компания Neuralink, соучредителем которой является американский предприниматель Илон Маск, планирует начать имплантировать микрочипы людям в мозг в 2022 году. Эти чипы одновременно будут записывать и стимулировать мозговую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Чипы предназначены для медицинских целей. Они будут помогать при серьезных травмах спинного мозга и неврологических расстройствах.

По словам Маска, стандарты Neuralink по имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США.

Также компания провела множество испытаний на обезьянах и утверждает, что они безопасные и надежные. Кроме того, чипы можно безопасно удалить из мозга.

Напомним, предприниматель Илон Маск пожаловался на проблемы с разработкой новейших ракетных двигателей Raptor. Из-за них компании SpaceX грозит банкротство.

Читайте РБК-Украина в Google News
Илон Маск