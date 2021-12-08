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Для стимуляції мозкової діяльності: компанія Ілона Маска почне імплантувати чіпи людям

Автор: Іванна Шовкун

Технологічна компанія Neuralink, співзасновником якої є американський підприємець Ілон Маск, планує почати імплантувати мікрочіпи людям у мозок у 2022 році. Ці чіпи одночасно будуть записувати та стимулювати мозкову діяльність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Insider.

Чіпи призначені для медичних цілей. Вони допомагатимуть при серйозних травмах спинного мозку та неврологічних розладах.

За словами Маска, стандарти Neuralink щодо імплантації пристрою значно вищі, ніж вимагає Управління продовольства та медикаментів США.

Також компанія провела безліч випробувань на мавпах та стверджує, що вони безпечні та надійні. Крім того, чіпи можна безпечно видалити з мозку.

Нагадаємо, підприємець Ілон Маск поскаржився на проблеми із розробкою найновіших ракетних двигунів Raptor. Через них компанії SpaceX загрожує банкрутство.

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Илон Маск