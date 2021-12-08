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Для стимуляции мозговой деятельности: компания Илона Маска начнет имплантировать чипы людям

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Среда 08 декабря 2021 14:05
Для стимуляции мозговой деятельности: компания Илона Маска начнет имплантировать чипы людям Фото: Илон Маск надеется, что его компания начнет имплантацию мозговых чипов людям в 2022 году (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Технологичная компания Neuralink, соучредителем которой является американский предприниматель Илон Маск, планирует начать имплантировать микрочипы людям в мозг в 2022 году. Эти чипы одновременно будут записывать и стимулировать мозговую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider.

Чипы предназначены для медицинских целей. Они будут помогать при серьезных травмах спинного мозга и неврологических расстройствах.

По словам Маска, стандарты Neuralink по имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США.

Также компания провела множество испытаний на обезьянах и утверждает, что они безопасные и надежные. Кроме того, чипы можно безопасно удалить из мозга.

Напомним, предприниматель Илон Маск пожаловался на проблемы с разработкой новейших ракетных двигателей Raptor. Из-за них компании SpaceX грозит банкротство.

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Илон Маск
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