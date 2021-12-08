Для стимуляции мозговой деятельности: компания Илона Маска начнет имплантировать чипы людям

Технологичная компания Neuralink, соучредителем которой является американский предприниматель Илон Маск, планирует начать имплантировать микрочипы людям в мозг в 2022 году. Эти чипы одновременно будут записывать и стимулировать мозговую деятельность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Insider .

Чипы предназначены для медицинских целей. Они будут помогать при серьезных травмах спинного мозга и неврологических расстройствах.

По словам Маска, стандарты Neuralink по имплантации устройства значительно выше, чем требует Управление продовольствия и медикаментов США.

Также компания провела множество испытаний на обезьянах и утверждает, что они безопасные и надежные. Кроме того, чипы можно безопасно удалить из мозга.