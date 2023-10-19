UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Стимул для фанів. "Ред Булл" на Гран-прі США матиме намальовану вболівальником ліврею

Фото: "Ред Булл" під час презентації команди в Остіні (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Володар Кубка конструкторів Формули-1 "Ред Булл" підготував спеціальну розмальовку болідів до етапу Королівських автоперегонів у штаті Техас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter стайні.

Австрійська команда презентувала ліврею за лічені дні до старту Гран-прі США. Її намалював графічний дизайнер із Аргентини Франко Каваллоне.

39-річний уболівальник обіграв у концепті традиційні барви Штатів і "Ред Булла" – синю, червону та білу. Надихнувшись прапорами США та Техасу, Каваллоне додав до лівреї п'ятикутні зірки та смуги білого та червоного кольорів. Окрім того, потрапив на болід і американський синій.

До Остіна "Ред Булл" приїхав у статусі дострокового чемпіона в Кубку конструкторів, а лідер команди Макс Ферстаппен завчасно здобув третій титул чемпіона світу. Гран-прі США розпочнеться у ніч на суботу вільною практикою і кваліфікацією. У ніч на неділю відбудеться спринт, а ввечері – основна гонка.

 

 

 

Фото: "Ред Булл" із оновленою лівреєю для Гран-прі США-2023 (redbullcontentpool.com)

До слова, раніше Екклстоун отримав термін за шахрайство з податками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1