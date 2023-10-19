Стимул для фанатов. "Ред Булл" на Гран-при США получит нарисованную болельщиком ливрею

Австрийская команда представила ливрею за считанные дни до старта Гран-при США. Ее нарисовал графический дизайнер из Аргентины Франко Каваллоне.

39-летний болельщик обыграл в концепте традиционные краски Штатов и "Ред Булла" – синюю, красную и белую. Вдохновившись флагами США и Техаса, Каваллоне добавил к ливрее пятиконечные звезды и полосы белого и красного цвета. Кроме того, попал на болид и американский синий.

В Остин "Ред Булл" приехал в статусе досрочного чемпиона в Кубке конструкторов, а лидер команды Макс Ферстаппен заранее получил третий титул чемпиона мира. Гран-при США начнется в ночь на субботу свободной практикой и квалификацией. В ночь на воскресенье состоится спринт, а вечером – основная гонка.

Фото: "Ред Булл" с обновленной ливреей для Гран-при США-2023 (redbullcontentpool.com)