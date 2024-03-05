Стильні та з малою витратою палива: ТОП-5 нових кросоверів для міста

Кросовер для міста – це значить компактний, але достатньо спритний і не дуже дешевий, адже сучасному городянину неодмінно хочеться чогось модного та щедро устаткованого.

Громадяни, які цілеспрямовано купують машину для переважно міської експлуатації, як правило мають високі вимоги до бренда – а відповідно, і до рівня комфорту, і до ходових характеристик. Тому цього разу ми відібрали більш-менш дорогі моделі, при тому – з числа тих, що пропонуються в офіційних дилерських мережах в Україні.

Зазначимо, що поняття “для міста” великою мірою умовне – ці машини без застережень підходять і для далеких трасових поїздок, і для вилазок на пікніки. Єдине, куди їх не варто заганяти – це грунтові дороги з важкими умовами, тобто з багнюкою, глибоким снігом, коліями, промоїнами, камінням та поваленими деревами.

Mazda CX-30

Дуже харизматичний автомобіль з динамічним дизайном і багато оздобленим салоном нещодавно пережив планове оновлення. Двигун у нього все також один, але теж цікавий: це класичний повнолітражний атмосферник, бензиновий, об’ємом 2,0 л, по-спортивному високообертовий, з потужністю 150 к.с.(при 6 000 об/хв). Мотор з доброю тягою на обертах (крутний момент у 213 Нм), плюс вдало налаштувана ходова – і в результаті машина азартно керується на швидкості. Більшість комплектацій мають привод 4х4, і в будь-якому випадку трансмісія буде автоматичною. Машини випуску 2023 р. зараз можна придбати за 1 116 000 грн.

Mercedes-Benz GLA

Серйозний, якщо не сказати класичний автомобіль з усіма неохідними ознаками преміум-класу. Лінійка з 6-ти двигунів певно, одна з найбагатших у нашій компанії. Є і бензинові, і дизельні мотори, а також мікрогібридні версії з допоміжним електроприводом від 48-вольтної системи. Наймолодший двигун має 116 к.с., найпотужніший, у виконанні AMG – аж 306 к.с. (5,2 с до першої сотні, між іншим!). Можна обрати повнопривідну версію з фірмовою трансмісією 4Matic. Коштує найменший кросовер від Mercedes-Benz мінімум 1 887 141 грн.

Mini Countryman

Автомобіль-свято з британським корінням і німецькою технікою та ще й у виконанні для штурму бордюрів – ось що таке Mini Countryman. Але його коник таки в першу чергу – швидкісні дороги. Схоже, в українських відвідувачів дилерських автосалонів скоро з’явиться рідкісна можливість обирати між Mini Countryman двох поколінь – другого (2017 – 2023 рр.) і третього (з листопада 2023-го), який незабаром надійде у продаж. Серед інших однокласників ця модель виділяється кількістю варіантів виконання – наприклад, у другої генерації їх десять, і, певно, головне, що їх між собою відрізняє – динаміка. І якщо найспокійніший з "Кантріменів" прискорюється до 100 км/год на 12,0 секунд, то найспритніший – лише за 5,1 с. Цінник на модель починається від 1 280 398 грн.

Lexus NX

Розкішний автомобіль, виробник якого чомусь ставить на перше місце його економічність та екологічність. Всі двигуни маленького "Лексуса" – бензинові, у тому числі атмосферні (173, 190 і 207 к.с.) і наддувні (279 к.с.). Плюс є варіанти з додатковим мікрогібридним приводом, в якому 48-вольтний електродвигун допомагає кросоверу яскраво прискорюватись за 7,0 с до 100 км/год. Привод доступний як передній, так і повний. Ціни на Lexus NX в Україні стартують від 1 858 000 грн.

Audi Q3

Ще один преміальний автомобіль з багатим стандартним оснащенням і великим переліком додаткового обладнання. Двигунів пропонується два, обидва – наддувні бензинові типу TFSI, або скромного робочого об’єму 1,4 л і потужністю 150 к.с., або більш поважний 2,0-літровий на 180 к.с. Ефектно прискорюватись бензиновим “конячкам” допомагає мікрогібридний електропривод. Постійний повний привод Quattro мають лише комплектації Q3 з більшим мотором. Але коробки передач, зрозуміло, всі без винятку автоматичні, і в усіх випадках це преселективні роботи з двома зчепленнями. Коштує новенька Audi Q3 щонайменше 1 334 249 грн.

Якщо коротко

Чесно кажучи, той випадок, коли людину з парою мільйонів у кишені навіть трохи шкода. І розкішні, і гламурні, і молодіжні, і класичні, і мало не гоночний болід на додачу – як з цього усього обирати? Та ще й ідеї економічності з екологічністю не забули… Але якщо серйозно, насправді можна порадіти за тих, хто має такий вибір. І побажати виробникам більш доступних авто навчитися будувати таке розмаїття стилів і технічних можливостей, як у цьому високому сегменті.