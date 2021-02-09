"Стихия охватила Европу": Кличко показал как чистят снег в Киеве

"Уже почти сутки продолжается снегопад в столице. Ночью, по прогнозам синоптиков, непогода усилится. Снег будет идти и в следующие несколько дней. Дорожники и коммунальные службы продолжают работать в режиме нон-стоп. Уборка улиц города осложняется тем, что снегопад не утихает. Хотя с прошлой ночи на улицах города работает более 450 единиц спецтехники и более 60 бригад по ручной уборке", - отметил в заметке к видео мэр столицы.

Он также отметил, что поздно вечером дорожники снова вывели колонны техники для расчистки магистралей, путепроводов и основных улиц для проезда. Днем работе колонн значительно мешает большое количество машин на дорогах, а также машины, припаркованные на обочинах и в неположенных местах.

Друзі! Вже майже добу триває снігопад у столиці. Вночі, за прогнозами синоптиків, негода посилиться. Сніжитиме і в наступні кілька днів. Дорожники та комунальні служби продовжують працювати в режимі нон-стоп. Прибирання вулиць міста ускладнюється тим, що снігопад не вщухає. Хоча з минулої ночі на вулицях міста працює понад 450 одиниць спецтехніки та понад 60 бригад з ручного прибирання. Зараз, пізно вечері, дорожники, знову вивели колони техніки для розчищення магістралей, шляхопроводів і основних вулиць для проїзду. Вдень роботі колон значно заважає велика кількість машин на дорогах, а також автівки, припарковані на узбіччях та в недозволених місцях. Тому можна, звичайно, бути невдоволеними стихіює, скаржитися на міські служби і при цьому не дослухатися до рекомендацій та попереджень. Але я ще раз звертаюся до водіїв: не виїжджайте завтра в місто приватним транспортом, а скористайтеся громадським. Також міська влада рекомендувала батькам, за можливості, залишити дітей вдома – на дистанційному навчанні. Комунальні служби роблять все можливе, щоб життєдіяльність міста не припинялася. Та наступні кілька днів будуть складними. Бо стихія не відступатиме. До речі, сильні снігопади охопили не тільки Україну, а й Європу. Стихія паралізувала частину Німеччини, Польщі, складна ситуація і в Нідерландах. Закликаю всіх киян бути свідомими та обережними. Якщо є така можливість, - залиштеся вдома. Якщо треба їхати на роботу, – скористайтеся громадським транспортом. А якщо вже виїхали на авто, - пересувайтеся і паркуйтеся з дотриманням правил! Бо спецтехніка не вміє прибирати сніг в повітрі… Posted by Віталій Кличко on Monday, February 8, 2021

"Поэтому можно, конечно, быть недовольными стихией, жаловаться на городские службы и при этом не прислушиваться к рекомендациям и предупреждениям. Но я еще раз обращаюсь к водителям: не выезжайте завтра в город частным транспортом, а воспользуйтесь общественным. Также городские власти рекомендовали родителям по возможности оставить детей дома - на дистанционном обучении. Коммунальные службы делают все возможное, чтобы жизнедеятельность города не прекращалась. И следующие несколько дней будут сложными. Потому стихия не отступает", - подчеркнул мэр Киева.

По его словам, сильные снегопады охватили не только Украину, но и Европу. Стихия парализовала часть Германии, Польши, сложная ситуация и в Нидерландах.

"Призываю всех киевлян быть сознательными и осторожными. Если есть такая возможность, оставайтесь дома. Если надо ехать на работу, воспользуйтесь общественным транспортом. А если уж выехали на авто, передвигайтесь и паркуйтесь с соблюдением правил! Потому что спецтехника не умеет убирать снег в воздухе", - отметил Кличко.